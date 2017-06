Vela, New Zealand è incontenibile: America's Cup prenotata

E' un vero e proprio dominio quello di New Zealand nell'ultimo atto dell'America's Cup. Dopo la doppietta nelle prime due regate facilitata dagli errori dell'equipaggio di Larry Ellison, il catamarano neozelandese si aggiudica anche la terza e la quarta regata ed è ora in vantaggio 3-0 nella serie (gli statunitensi partivano da un +1, e non dallo 0-0, grazie al successo conquistato nei due Round Robin delle scorse settimane).

Vince chi arriva per primo a 7 regate quindi Oracle, che finora non è riuscita a impensierire Burling e compagni, è chiamata a un'immediata replica, anche se i distacchi subiti oggi non lasciano certo ottimisti gli americani. 49” secondi (circa 600 metri sull'acqua) alla terza regata, addirittura 1’12” alla quarta, quando la superiorità dei neozelandesi è apparsa evidente a tutti.

Ora per Oracle qualche giorno per riordinare le idee e cercare le contromisure, la quinta e la sesta regata sabato prossimo.