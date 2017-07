Vela, Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato campione del mondo Orc

Due valide regate e quattro punti sono stati sufficienti a Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato, che ha gareggiato con i colori dello yacht club de Monaco, per vincere il titolo mondiale Orc di vela, a Muggia (Trieste). Solo un punto di distacco per il Tp52 Freccia Rossa di Vadim Yakimenko e lo Swan 42 Sheraa Ych di Maurizio Poser. Una grandissima affermazione per Onorato che, per la prima volta, alza al cielo il trofeo più importante per le classi d'altura attuali, a 17 anni dal primo Campionato mondiale conquistato nell'Ims, a Newport, quando era il sistema di rating più in voga. In mezzo, altri cinque titoli differenti (a squadre e con i monotipi Mumm 30 e Farr 40), per un totale di sette oggi nel portfolio dell'armatore-timoniere napoletano.



Un campionato da incorniciare per l'equipaggio tutto italiano a bordo del Cookson 50 blu: a bordo c'erano, oltre a Onorato al timone, Lorenzo Bressani alla tattica, Francesco Mongelli navigatore, Leonardo Chiarugi alla randa, Stefano Ciampalini, Andrea Ballico e Lorenzo De Felice alle scotte, Matteo Savlli alle drizze, Filippo La Mantia all'albero, Davide Scarpa e Daniele Fiaschi prodiere ed aiuto prodiere, jolly Pietro Manunta.



"Vincere questo Mondiale così difficile e stressante ha comportato una notevole concentrazione in tutte le prove. Questo è un regalo bellissimo, soprattutto perché con un equipaggio del genere era impossibile perdere - le parole di Onorato -. Sono doppiamente felice, perché accanto a me ho avuto Lorenzo Bressani, un campione vero, che ha vinto un Mondiale nelle acque di casa: voleva vincere, ci teneva a vincere, e ha portato l'equipaggio alla vittoria. Dedico questa vittoria al mio grande amico Paolo Venanzangeli, scomparso 10 anni fa".