Vela, Luna Rossa tornerà in America's Cup

Con la vittoria di Emirates Team New Zealand in America's Cup, gioisce anche l'Italia. Patrizio Bertelli, patron del team Luna Rossa, aveva promesso che, in caso di successo kiwi, sarebbe stato tra gli sfidanti nell'edizione successiva per la conquista della "vecchia brocca". Detto, fatto: New Zealand ha battuto 7-1 Oracle proprio sotto gli occhi di Bertelli, nelle Bermuda per l'occasione, ed è arrivato anche l'annuncio ufficiale del ritorno dell'imbarcazione tricolore.



"Il Royal New Zealand Yacht Squadron è lieto di annunciare di aver accettato la sfida del Circolo della Vela Sicilia nel preciso momento della vittoria di Emirates Team New Zealand nell'ultima regata della 35^ America's Cup. Essendo il primo challenger, il Circolo della Vela Sicilia sarà Challenger of Record della XXXVI America's Cup e sarà rappresentato dal team Luna Rossa. Il Royal New Zealand Yacht Squadron e il team che lo rappresenta, Emirates Team New Zealand, si ripromettono di collaborare con il Circolo della Vela Sicilia e Luna Rossa per assicurare all'evento una nuova impronta, coniugando volontà di innovazione con i valori tradizionali della Coppa".



La 36.ma edizione della Coppa America si svolgerà tra 3-4 anni, a seconda di come sceglierà New Zealand: e proprio il ruolo dei kiwi è stato decisivo nella scelta di Luna Rossa. Le scelte di Oracle (in America's Cup chi vince, fa le regole) non erano piaciute a Bertelli, ora cambierà tutto: e lo scafo italiano proverà a vincere la sua prima "vecchia brocca".