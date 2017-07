Vela, Coppa America: la 36.ma si disputerà nel 2021 ad Auckland

Il Royal New Zealand yacht squadron, 'defender' della 36/a America's cup, e il Circolo della vela Sicilia, in qualità di 'Challenger of record', insieme ai rispettivi team - New Zealand e Luna Rossa - comunicano che "il protocollo con i parametri della 36/a coppa, sarà pubblicato a settembre".

"Le date proposte per la competizione saranno dettagliate nel protocollo - fanno sapere i sodalizi che scrivono il regolamento - ma il 'defender' e il 'Challenger of record' stanno considerando la possibilità che il match della 36/a edizione e le regate di selezione degli sfidanti che lo precederanno, si svolgano ad Auckland, nei primi mesi del 2021, durante l'estate australe". In riconoscimento della condizione fondamentale del 'Deed of gift' dell'America's cup, secondo cui la coppa deve essere una competizione amichevole tra paesi stranieri, il protocollo conterrà norme di "costruzione nel paese di origine", delle imbarcazioni e di nazionalità per i membri degli equipaggi.

Resta ancora aperta, invece, la questione sull'impiego delle barche nella prossima edizione dell'antichissimo trofeo velico che verrà assegnato nella mitica baia di Hauraki. Non si sa, infatti, se verranno utilizzati monoscafi o multiscafi, con questi ultimi protagonisti nelle ultime edizioni del trofeo. Nel clan 'kiwi' si propenderebbe all'uso dei foiling e si andrebbe verso la conservazione dei progressi tecnologici compiuti negli ultimi anni, che hanno portato a una vera e propria rivoluzione sul modo di fare vela. Inoltre, i neozelandesi hanno rimesso le mani sul trofeo proprio veleggiando a bordo dei multiscafi, nel mare di Bermuda, il mese scorso. Alla fine, non è esclusa la strada del compromesso, con un enorme monoscafo in acqua in grado di utilizzare i foiling, ritenuti un elemento in grado innalzare l'indice di spettacolarità della regata.