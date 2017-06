Vela, America's Cup solo su Premium: ecco come funziona

Premium Sport non si ferma e continua a proporre ai suoi abbonati un'offerta sempre più ricca di contenuti inediti. La pay tv di Mediaset trasmetterà in esclusiva assoluta la 35esima edizione dell’America's Cup, l'evento velico più prestigioso, nonché il più antico trofeo sportivo per cui si compete tuttora nel mondo.



Gli appassionati potranno seguire l'andamento di tutte le regate tra i catamarani più veloci in circolazione, che quest'anno affonderanno gli scafi nel suggestivo scenario della baia di Great Sound, a Bermuda. 5 continenti e più di 230 paesi collegati per una manifestazione planetaria che in Italia sarà possibile seguire solo su Premium.



Per l’occasione, dal 26 maggio, il canale Premium Sport 2 HD cambierà pelle e sarà dedicato esclusivamente all’evento dalle ore 15 fino all’una di notte. Tutti i giorni con dirette e speciali esclusivi fino al termine della competizione. Cinque le imbarcazioni sfidanti, Emirates Team New Zeland (NZL), Artemis (SWE), Land Rover Racing (GBR), Groupama Team France (FRA) e Softbank Team Japan (JPN) che proveranno ad accedere alla finale contro il defender della coppa, Oracle Team USA.



La competizione avrà inizio il 27 maggio con la Louis Vuitton America's Cup Qualifiers, che includerà due round robin in cui tutti i team, compresa Oracle, si sfideranno due volte per un totale di 30 regate. In quattro passeranno ai playoff: il primo turno prevede 8 regate, dalle quali usciranno le due imbarcazioni che, nel secondo turno al meglio delle 9 regate, si sfideranno per decretare chi andrà in finale contro il defender Oracle.



Il 17 giugno partirà ufficialmente l’America’s Cup, la fase finale, con una sfida al meglio delle tredici regate che si concluderà tra il 25 e il 27 giugno. La telecronaca sarà affidata a Stefano Vegliani e al commento tecnico dell’esperto Vittorio Bissaro, olimpionico e tre volte campione del mondo di vela. Gli studi pre-finale America's Cup saranno condotti da Mino Taveri.