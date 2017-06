America's Cup, Team New Zealand "veste" Pirelli

Pirelli e il team Emirates New Zealand annunciano la firma di un accordo di partnership in occasione dell'America's Cup 2017. Pirelli sarà sponsor ufficiale del team 4 volte vincitore della massima competizione velistica mondiale, che quest'anno si svolgerà dal 26 maggio al 26 giugno alle Bermuda, in diretta su Premium Sport HD.



A vestire le insegne della P lunga saranno i timoni dell'imbarcazione, che per l'occasione diventeranno una metafora delle gomme. Come gli pneumatici, infatti, che assicurano prestazione e controllo dei mezzi, così i timoni garantiscono il governo di un'imbarcazione. Prendere parte a questa sfida sportiva sottolinea il legame tra Pirelli, sponsor e fornitore di 350 campionati motoristici nel mondo, tra cui la F1, e il racing, sia esso su pista, su strada o nelle acque del mare.



"La sponsorizzazione del team Emirates New Zealand - sottolinea Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli - si aggiunge al già ampio portafoglio di collaborazioni e partnership sportive di primo piano che Pirelli, leader nelle fasce alte di mercato, è andato arricchendo sempre più negli ultimi mesi, anche al di fuori delle competizioni motoristiche, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand nei segmenti prestige e premium". Pirelli è sponsor dei Campionati mondiali di Sci, di quelli di Hockey attualmente in svolgimento e del Giro d'Italia di Ciclismo, discipline che si sono aggiunte al ventennale impegno nel calcio a fianco dell'Internazionale di Milano e alla più recente collaborazione con i Dodgers di Los Angeles nella National League di Baseball.