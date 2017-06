America's Cup, Oracle riapre i giochi vincendo la sesta regata

Non siamo arrivati a quella che potremmo definire una rinascita, ma Oracle ha riaperto i giochi della Coppa America numero 35. Come sempre nel match race, nella regata corpo a corpo, vince chi sbaglia di meno e la giornata per gli americani era nata proprio nel peggiore dei modi con un'altra penalità per aver tagliato la linea in anticipo. Quindi subito in fuga Emirates Team New Zealand, ma si è avuta fin dall'inizio l'impressione che gli americani avessero ridotto il gap in termini di prestazioni nei confronti dei neozelandesi rispetto alla scorsa settimana.



Soprattutto di bolina, contro vento nella risalita. Una regata accesa dal contatto ravvicinato. Subito chiaro che anche grazie al vento superiore ai 10 nodi non sarebbe stato un canto solitario dei kiwi. Ma il giovane timoniere neozelandese ha tirato fuori tutta la sua aggressività portando il più esperto rivale a subire un altra penalità. Alla fine 2 minuti di vantaggio per Emirates Team New Zealand all'arrivo. Ma Spithill ha reagito prontamente nella seconda prova di giornata, finalmente arrivando davanti alla prima boa e riuscendo a tenere sempre dietro Burling, anche di poppa.



Regata combattutissima con un distacco massimo di 18 secondi e poi con il sorpasso neozelandese alla fine della seconda poppa. Ma questa volta l'errore è stato proprio dello stesso Burling, così gli americani sono riusciti a ritornare davanti alla fine della bolina e a vincere per appena 11 secondi. Ora sul 4 a 1 ci aspetta una grande domenica di Coppa America e si continua almeno fino a lunedì.

Stefano Vegliani