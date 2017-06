America's Cup, New Zealand trionfa 17 anni dopo

La trentacinquesima America's Cup, trasmessa in diretta esclusiva da Premium Sport, ha un vincitore: è Emirates Team New Zealand, che ha battuto in finale 7-1 il defender Oracle Team Usa nelle acque delle Bermuda. Un trionfo quasi mai in discussione e che anzi è arrivato pure con una regata di ritardo visto che le vittorie kiwi sono state otto ma il punto bonus di Oracle (fortemente voluto dal defender, che in America's Cup decide il regolamento) aveva tenuto galla gli americani, non abbastanza per riuscire a replicare la miracolosa rimonta del 2013 (da 1-8 a 9-8).



Nell'ultima regata parte meglio Oracle ma TNZ recupera quasi subito, al primo break Burling è avanti. Il distacco al secondo lato arriva sino a 35'', alla fine i kiwi decidono di amministrare e chiudono con 24 secondi di vantaggio e mettendo a segno il primo dei cinque match point.



Un successo che sa tanto di Italia, visto che il team di Grant Dalton conta in squadra anche nostri connazionali: Gilberto Nobili (analista), Giordana Pipornetti (media assistant), Stefano Morosini (elettronica) e Vito Vattuone (ingegnere all'idraulica). E un successo che fa bene al nostro Paese, dato che Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, aveva garantito che in caso di vittoria kiwi sarebbe tornato in America's Cup dopo gli screzi con Oracle: l'imbarcazione italiana, molto probabilmente con ancora Max Sirena skipper, ha già chiesto di sfidare TNZ.



Ma grande merito va a Peter Burling, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012 nella classe 49er e timoniere di New Zealand, quasi sempre perfetto nelle partenze e nelle scelte, nettamente dominante sul collega Jimmy Spithill che a fine gara gli ha reso l'onore delle armi. Burling può così orgogliosamente riportare la "vecchia brocca" (terza assoluta, dopo quelle del 1995 e 2000 ma detenuta fino al 2003) nel proprio Paese d'origine.