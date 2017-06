vela America's Cup, paura New Zealand: si rovescia in semifinale

Paura ma lieto fine per Emirates Team nella quarta regata di semifinale all'America's Cup. Si inizia con la doppia penalizzazione per gli errori di Burling e Ainslie (Land Rover) ma la gara ha una svolta incredibile quando i kiwi cercano di rimontare lo svantaggio: il capitano accelera troppo ed infila entrambe le prue in acqua rovesciandosi. Tre membri dell'equipaggio rimangono sullo scafo, altri tre cadono in acqua ma stanno bene. A fine regata il commento di Ben Ainslie: "In 30 anni mai visto niente del genere".