Christian Recalcati: "Inter, sempre il solito gioco solo sulle fasce: qualcosa non va..."

Non sono un allenatore, non voglio farlo, sono un giornalista "fazioso", un tifoso che ha ancora neglio occhi gli anni meravigliosi targati Mancini e Mourinho e che forse non riesce a cancellare quei momenti in cui l'Inter era l'Inter e i giocatori erano giocatori, con alti e bassi, con litigi, critiche e magari qualche "scappatella" ma...che giocatori. Un errore? Possibile, anzi ne sono certo, ma come si può dimenticare quell'azione in cui mezza squadra fa movimenti da vera squadra dando la possibilità a Thiago Motta prima e Maicon dopo di inserirsi nella difesa del Milan (e che Milan) centrando un secco 0-4 che avrebbe lanciato la squadra nerazzurra ai vertici d'Italia, d'Europa e del Mondo?!



Facciamo qualche passo avanti e con al timone colui che viene definito uno dei migliori allenatori della nostra nazione ci ritroviamo sullo stesso campo, quel campo in cui la palla girava come una trottola sui piedi di Sneijder, Stankovic o dello stesso Thiago Motta. Avversario con lo stesso nome: Milan! Non è campionato, ma Tim Cup e forse per questo che la palla non girava? E' forse per questo che non è stata creata un'azione evitando vie laterali? La mia testa cerca di convincersi, poi "rewind"...Quest'anno un'azione così non l'ho mai vista o commentata.



Quest'anno si corre in fascia e si mette il pallone al centro sperando che il "criticato" giocatore argentino possa fare l'ennesimo miracolo. Allora non è la Coppa, non è il campionato, c'è qualche cosa che non va. Come faccio a spiegare che guardando il nostro gioco anche noi tifosi, ai quale piace diventare allenatori o Direttori Sportivi per un giorno o forse un anno o forse sempre, ci siamo accorti che bloccate le corsie i nerazzurri non sanno più cosa inventarsi?



Non riesco a spiegarlo, non riesco a capire se solo io mi sono accorto di questa cosa oppure che questo è il calcio, che io sono un semplice gionalista e che il mio compito è quello di continuare a scrivere e non pensare a moduli, tattiche e calciatori. Aiutatemi voi, sono pazzo io o qualche cosa che non funziona anche quando si vinceva sempre, con fortuna o no, esiste? Siamo completi? Siamo da primi tre posti? Siamo una squadra che in Europa farebbe scintille? Aspetto risposte....da chi? Chi vuole, ma vi prego fatemi capire.