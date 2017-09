Superliga Argentina, Albin eroe: sventa una rapina

Emiliano Albin è riuscito a sventare una rapina a Sauce, cittadina in Uruguay. Il difensore uruguaiano del Boca Juniors stava dirigendosi verso una palestra di sua proprietà quando si è imbattuto nel tentativo di rapina di una gioielleria da parte di un uomo.



Il ladro stava per scappare in moto ma Albin gli è saltato addosso, riuscendo anche a strappargli di mano la borsa in cui teneva il bottino. L'uomo è poi comunque riuscito a far perdere le sue tracce ma almeno il gioielliere ha riottenuto la refurtiva. Eroe per un giorno.