River Plate, Trezeguet: "Allenarlo sarebbe una follia che vorrei realizzare"

David Trezeguet allenatore in Superliga Argentina? L'ex attaccante di Monaco, Juventus e River Plate ci sta pensando ma prima devono accadere due cose: la vittoria di Antonio Caselli - che ha indicato il francoargentino come tecnico preferito - nelle elezioni a presidente dei Millonarios e l'espansione del club argentino a livello internazionale.



"Allenare il River sarebbe un incarico importante, una follia che mi piacerebbe realizzare - le parole di Trezeguet a Olé -. Vorrei posizionare la squadra al top del mondo, la società deve imporsi maggiormente a livello mondiale ed è un aspetto su cui non sta ancora lavorando".



Il 3 dicembre si saprà chi sarà il nuovo presidente del River anche se il favorito sembra il dirigente uscente Rodolfo D'Onofrio, anche perché negli ultimi anni la squadra ha ottenuto notevoli risultati in campo nazionale sotto la guida di Marcelo Gallardo: una Coppa Sudamericana, una Copa Libertadores, due Recopa Sudamericana, un Torneo Final e una coppa d'Argentina.