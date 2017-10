Lanus, Sand provoca il River Plate

In River Plate-Lanus di Copa Libertadores in tanti si sono accorti di un dettaglio che mai come in questo caso può fare la differenza: José Sand ha giocato con delle appariscenti scarpette gialloblù, guarda caso i colori del Boca Juniors, ovvero i più acerrimi nemici dei Millonarios. E in effetti il rapporto tra la punta 37enne e il River non è mai decollato: due stagioni insieme dal 2003 al 2005, 57 partite e undici reti segnate, l'argentino ha sempre accusato il suo ex club di non aver creduto in lui. Ecco svelata la particolare scelta stilistica.