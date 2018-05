Juventus, idea Armani come vice-Szczesny

L'ascesa di Franco Armani è irresistibile: nel 2010 il portiere argentino decise di emigrare in Colombia per trovare fortuna, 8 anni dopo è tornata in patria da Re prendendosi la porta del River Plate, guadagnandosi la pre-convocazione di Jorge Sampaoli ai Mondiali e, forse, una grande chance alla Juventus.



Questo è quello di cui parla il quotidiano argentino Olé: gli osservatori bianconeri avrebbero messo gli occhi sul numero uno già seguito ai tempi dell'Atletico Nacional (con cui nel 2016 ha vinto la Coppa Libertadores), oggi ha 32 anni da compiere e tutta un'altra esperienza.



Di sicuro un profilo molto diverso, per caratteristiche, nazionalità ed età, rispetto a quello di Mattia Perin. Armani avrebbe già confidato ai dirigenti del River che, qualora arrivasse l'offerta della Juve, anche solo come vice, per lui dire no sarebbe molto difficile.