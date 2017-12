Inter, nel mirino Pavon del Boca Juniors

Non solo gennaio nei pensieri di mercato della coppia Ausilio-Sabatini: l'Inter cercherà di regalare un paio di rinforzi a Luciano Spalletti per consolidare l'inseguimento di un posto in Champions League ma è già al lavoro in vista della prossima estate.



Negli ultimi giorni, come riferito dal Corriere dello Sport, osservatori nerazzurri sono stati in Argentina per osservare dal vivo una volta in più Cristian Pavon: classe 1996, l'esterno offensivo del Boca Juniors è sotto contratto fino al 2022 ed è cercato da Manchester City e Arsenal.



La concorrenza è già di alto livello e la clausola di 37 milioni di dollari difficilmente potrà essere aggirata, anche perché Pavon è stato recentemente convocato in nazionale da Sampaoli ma l'Inter spera di sfruttare gli ottimi rapporti con il suo agente Hidalgo per avere la meglio.