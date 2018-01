Boca, Tevez torna a casa (di nuovo)

Tevez-Boca Juniors capitolo...terzo. In Sudamerica cominciano a circolare con sempre maggiore insistenza voci secondo le quali l'Apache, che aveva lasciato l'Argentina nel dicembre del 2016 per la dorata "prigione" cinese, starebbe per tornare a casa.

Troppo forte la nostalgia del Boca, anche più forte dei 40 milioni l'anno che l'ex Juventus percepisce allo Shanghai Shenhua, tanto che ormai i media danno l'affare per fatto (la chiusura dell’operazione è prevista tra venerdì e sabato).

L’agente di Tevez, Adrian Ruocco, si sarebbe incontrato nella giornata di giovedì con gli avvocati dello Shangai Shenhua per raggiungere un accordo sullo svincolo e "Quando Carlos sarà un giocatore libero, allora ci sederemo e parleremo con lui" ha recentemente dichiarato il presidente Angelici.

Non solo Tevez però: il Boca ha messo nel mirino anche Gustavo Gomez del Milan e sta trattando con la società rossonera.