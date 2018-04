Boca Juniors, Tevez infortunato per una partitella in carcere

L'unica notizia ufficiale è che Carlos Tevez, rientrando in ritiro dopo la pausa della Superliga Argentina, dovrà stare fermo per tre settimane a causa di un infortunio al soleo destro. Quello che ancora non si sa con certezza è come l'Apache si sia procurato questo problema alla gamba, secondo Clarin sarebbe avvenuto in circostanze che hanno del grottesco.



Tevez martedì è andato nel carcere di massima sicurezza di Bouwer, nella provincia di Cordoba, per andare a trovare il fratello Juan Alberto Martinez, condannato nel 2010 a 16 anni per aver assaltato e rapinato un camion blindato. Pare che all'interno del penitenziario sia andata in scena una partitella tra detenuti con Tevez grande protagonista: una ventina di minuti che è però è bastata per farsi male, visto che secondo le testimonianze non sarebbe stata per nulla un'amichevole, nessuna pietà per le gambe di un calciatore professionista come Carlitos che, conoscendo il personaggio, non si è per nulla tirato indietro.



La notizia ha ovviamente creato imbarazzo al club che ha comunicato la sua assenza omettendo questi dettagli ma la voce ormai ha fatto il giro dell'Argentina.