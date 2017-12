Boca Juniors, Angelici: "Milan, vogliamo Gustavo Gomez"

Il testa a testa tra Boca Juniors e San Lorenzo in Superliga Argentina (esclusiva Premium Sport) non lascia tranquillo il patron Xeneizes per la vittoria finale ed ecco che si preparano due colpi per dare una mano a Schelotto.



Il primo ha le fattezze di Carlos Tevez, l'ennesimo ritorno dell'Apache a casa è vicinissimo come conferma Daniel Angelici: "Sono ottimista anche se è meglio essere cauti. Il suo rappresentante sta negoziando l'addio allo Shenhua e quindi attendiamo come andrà finire. Spero che si risolva tutto prima della fine del gennaio, io ho pronto un biennale per lui".



Il secondo, invece, riguarda una squadra italiana: "Ci piace molto Gustavo Gomez, abbiamo avuto dei contatti con il suo entourage e tra martedì e mercoledì ci aspettiamo una risposta ufficiale da parte del Milan".