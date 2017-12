Argentina, Sampaoli fermato in auto dalla polizia

Natale fuoriprogramma per il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, fermato dalla polizia a Casilda, la sua città che dista 335 chilometri a nord-ovest di Buenos Aires, dopo il matrimonio della figlia Sabrina. Secondo i media argentini, l'ex tecnico del Siviglia è stato fermato dalla municipale che lo ha 'pizzicato' mentre trasportava nella sua auto più persone del consentito.



Non bastasse, Sampaoli non l'ha presa bene e, sempre secondo quanto riferito, sarebbe stato contenuto a fatica da parenti e amici e avrebbe insultato ("Siete degli stupidi, guadagnate 100 pesos al mese") gli agenti dopo l'alcol-test che avrebbe rivelato un tasso oltre i limiti del consentito. Il capo della polizia di Casilda ha poi confermato che Sampaoli ha fatto le proprie scuse: "Ha chiamato per scusarsi, una telefonata breve".

La pelea de Jorge Sampaoli en un control policial: "Boludo, cobrás 100 pesos por mes"

Tristísimo que un DT de la selección que debe educar y dar el ejemplo tenga estas acciones. ¡Repudiable! 🤦‍♂️

pic.twitter.com/xcQxn3fdJb — Martiniano Ferrer (@martinianolp) 25 dicembre 2017