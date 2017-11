Argentina, Benedetto si rompe il crociato: Mondiali a rischio

La notizia della rottura del crociato del ginocchio destro di Dario Benedetto non colpisce solo il Boca Juniors ma anche l'Argentina: il Pipa era la prima scelta di Sampaoli per l'attacco allbiceleste e lo stop forzato di circa sei mesi impone nuove riflessioni al ct. Il margine per rientrare al Mondiale c'è, ma in casa Argentina si studia ogni possibilità anche perché basterebbe un semplice contrattempo nel percorso di recupero di Benedetto per rovinare tutto.



Sono buone notizie (al netto della solidarietà per un collega che si è fatto male) per due attaccanti della nostra serie A: in primis per Mauro Icardi - che infatti ha fatto gli auguri di veloce guarigione su Instagram a Benedetto - che può diventare la punta titolare ma anche per Gonzalo Higuain dopo le mancate convocazioni delle ultime partite.



Sampaoli non ha mai smesso di visionare il Pipita che quindi ora può tornare a sperare di vestire la maglia albiceleste in Russia anche se molto dipenderà dalle prestazioni in maglia bianconera in campionato e Champions League.