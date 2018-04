"Martinez giocherà nell'Inter e farà coppia con Icardi"

"Martinez andrà all'Inter per 30 milioni di dollari complessivi (24 milioni di euro). Affare fatto al 99%, bisogna solo svolgere le visite mediche e risolvere alcune questioni di natura fiscale". Ai microfoni di Tyc Sports Rolando Zarate, agente dell'attaccante del Racing Avellaneda, conferma che il 20enne giocherà con la maglia del Biscione.



"Abbiamo sempre parlato coi nerazzurri per una sua partenza a giugno - spiega il procuratore -, non accetteranno mai di lasciarlo in Argentina fino a dicembre dopo averlo pagato tanto; il desiderio di Eduardo Coudet (allenatore del Racing ndr) e dei tifosi è sempre stato subordinato alle volontà dell'Inter. Lui ha sempre detto che avrebbe giocato la Copa Libertadores fin quando il contratto glielo avrebbe permesso, quindi solo la prima fase".



Zarate smentisce poi che l'arrivo di Martinez sia legato a una partenza eccellente: "L'obiettivo dell'Inter è formare una coppia d'attacco tutta argentina con Mauro Icardi". I tifosi della Beneamata possono tirare un sospiro di sollievo.