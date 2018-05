Superliga Argentina Superliga Argentina, Boca Juniors campione

Bastava un pareggio e pareggio è stato: il Boca Juniors, nel recupero della 25.a giornata rinviata a fine aprile per pioggia, fa 2-2 sul campo del Gimnasia La Plata e si laurea campione della Superliga Argentina, secondo titolo consecutivo e ventisettesimo della storia. Dopo il vantaggio Boca con Perez, Colazo (che non esulta perché è in prestito proprio dai gialloblù) riequilibra la situazione, Abila riporta avanti gli ospiti poi il definitivo 2-2 di Aleman. Poi parte la festa, anche per l'allenatore Schelotto e Carlos Tevez che aveva lasciato la Cina proprio per gustare un nuovo trionfo con la "sua" maglia.