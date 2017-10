Superliga Argentina Qualificazioni Mondiali, il Perù non vuole la Bombonera: "Poco sicura"

La Federcalcio peruviana ritiene che la Bombonera, stadio del Boca Juniors, non dia sufficienti garanzie di sicurezza né per i giocatori né per i tifosi ospiti. Ha quindi chiesto alla Fifa di cambiare sede alla sfida con l'Argentina, in programma il prossimo 5 ottobre, valida per le qualificazioni al Mondiale di calcio 2018. In una lettera inviata al segretario generale della Fifa, Fatma Samba Diouf Samoura, si sostiene che "sarà difficile garantire" la sicurezza "della delegazione peruviana, così come della migliaia di tifosi che viaggeranno dal Perù per assistere alla storica partita" che mette in palio una delle quattro promozioni dirette che spettano al Sudamerica. Nel 2015 un incontro tra Boca e River Plate fu sospeso quando, al rientro in campo dopo l'intervallo, alcuni giocatori del River vennero colpiti con uno spray al peperoncino lanciato da sostenitori della squadra rivale.