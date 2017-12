Superliga Argentina Guerra Maradona-Icardi, la figlia del Pibe attacca Wanda

Nuovo capitolo della telenovela argentina "Maradona vs Icardi", protagoniste questa volta Wanda Nara e Gianinna Maradona, la secondogenita di Diego. Il tutto ha inizio lo scorso 1° dicembre, in occasione dei sorteggi per i gironi dei Mondiali 2018, quando Maradona dalla Russia dichiara: "Sampaoli ha chiamato un Icardi infortunato nonostante avesse Higuain che ha sempre fatto gol. Icardi, che ha la moglie che vuole entrare nel mondo del calcio. Quello che gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez… Io conosco bene la storia, Wanda ha chiamato Bauza tre volte, ha chiamato Martino quattro volte. Me lo hanno raccontato gli stessi tecnici o i loro assistenti. E non so quante volte avrà chiamato Sampaoli. È tutta una porcheria”. A distanza di un paio di giorni la moglie-agente del capitano dell'Inter ha risposto via Twitter, senza mai nominare l'ex Pibe de Oro: "Raccomando l’antidoping perché purtroppo in eventi così importanti ci sono sempre persone annebbiate che cercano solo di rovinare questi momenti con invenzioni e affermazioni fuori luogo". "È un’ossessione”, ha poi aggiunto in un secondo tweet. A questo punto, a sorpresa, è intervenuta - sempre su Twitter - Gianinna Maradona, che ha risposto direttamente (taggandola) a Wanda Nara: “Che pena che, pur avendo dei figli, tu non possa evitare di criticare un’altra persona per il suo passato. Ricordo il tuo di passato e sono felice che tu l’abbia superato. Wanda, le dipendenze non sono uno scherzo e dietro c’è tantissima sofferenza. Sono in disaccordo con un milione di cose che dice mio padre, ma lo apprezzo profondamente per essere uscito da una dipendenza che ha fatto del male a tutti. Credo che tu non debba tirare in ballo malattie per difenderti né per aggredire. Fine”. Già, "fine", ma solo per ora...