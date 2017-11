Superliga Argentina Argentina, Sampaoli chiama 6 "italiani": ancora fuori Higuain

Il ct dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli, in vista delle prossime amichevoli con Russia e Nigeria in programma rispettivamente l’11 e il 14 novembre, ha diramato la lista dei pre-convocati in cui figurano sei “italiani”: Federico Fazio, Germán Pezzella, Alejandro Gómez, Diego Perotti, Mauro Icardi e Paulo Dybala. Nonostante l'ottimo periodo di forma, ancora assente Gonzalo Higuain: lasciato a casa anche Lucas Biglia, che è infortunato e non sta vivendo di certo un periodo positivo.

Ecco la lista completa riportata da ‘Olè’:

Portieri: Romero, Guzman, Marchesín.

Difensori: Mascherano, Fazio, Mercado, Otamendi, Pezzella, Insúa.

Centrocampisti: Salvio, Banega, Acuña, Paredes, Rigoni, Kranevitter, Gómez, Perotti.

Attaccanti: Messi, Agüero, Icardi, Di María, Dybala.