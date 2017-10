Superliga Argentina Argentina, Maradona: “Benedetto e Alario valgono 5 Icardi”

Amici mai. Diego Armando Maradona prosegue la sua personale crociata anti-Icardi iniziata un anno fa con quel "traditore" rivolto a Maurito per la sua storia con Wanda Nara. Solo pochi giorni fa le critiche a Sampaoli per aver convocato l'interista e non Higuain ("Icardi non lo conosce nessuno"), mentre l'ultimo attacco arriva dal profilo Instagram dell'ex Pibe de Oro, inaugurato proprio ieri: “Benedetto e Alario mi piacciono e valgono cinque Icardi”, ha sentenziato Maradona.