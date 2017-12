Superliga Argentina Argentina, la polizia spara proiettili di gomma sui giocatori

Dall'Argentina arriva l'ultima storia di violenza sui campi da calcio anche se questa volta non sono protagonisti calciatori o tifosi ma le forze dell'ordine. Al termine di Atletico Defensores-Las Parejas, finale del campionato provinciale di Santa Fe finita 2-0, i giocatori ospiti vanno a protestare verso l'arbitro per la condotta del fischietto durante il match. Una civile protesta secondo il Las Parejas, una protesta troppo veemente per la polizia che ha iniziato a sparare grossi proiettili di gomma verso i giocatori: le ferite non lasciano dubbi. Tanti i giocatori finiti in ospedale, il peggiore dei quali ha ricevuo un proiettile in un occhio e altri 15 sul corpo.