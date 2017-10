Superliga Argentina Argentina, Higuain ancora out: c'è Icardi

Il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, ha diramato la lista dei 21 convocati in vista del doppio decisivo impegno dell'Albiceleste nel Girone di qualificazione a Russia 2018 contro Perù ed Ecuador. La notizia è la nuova esclusione di Gonzalo Higuain, in attacco, con Messi e Aguero, ci sono Dybala, il Papu Gomez e Mauro Icardi (con buona pace di Maradona). La grande novità della lista è rappresentata dal difensore della Fiorentina German Alejo Pezzella. L'Argentina occupa attualmente il 5° posto nel Girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali con 24 punti e per poter festeggiare l'accesso diretto a Russia 2018 deve cercare di conquistare 2 vittorie nelle ultime 2 sfide che la vedranno impegnata il 5 e l'11 ottobre.