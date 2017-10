Superliga Argentina Argentina, Higuain ancora fuori dai convocati di Sampaoli

Venerdì prossimo l'Argentina affronterà il Perù in una partita cruciale per la qualificazione a Russia 2018 (attualmente la Selección è al quinto posto con 24 punti a pari proprio con il Perù, ma sotto per numero di partite vinte col Brasile primo già qualificato a 37 punti, Uruguay secondo a quota 27 e Colombia terza a 26), ma il ct Sampaoli ha deciso di rinunciare ancora a Gonzalo Higuain, nonostante il Pipita sia tornato a segnare punendo Olympiacos e Atalanta in cinque giorni. In attacco con Messi ci sono Benedetto, Acosta e gli "italiani" Dybala, Icardi e Papu Gomez, fuori invece il Kun Aguero, ai box dopo l'incidente di cui è rimasto vittima mentre viaggiava su un taxi ad Amsterdam. Altri rappresentanti della Serie A sono Fazio, Biglia e Pezzella