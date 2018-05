Zoff: "Il futuro è di Donnarumma". Tacconi: "La stoffa c'è, va aiutato"

La prova di Gigio Donnarumma nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, oltre a scatenare l'ironia del web, fa discutere grandi campioni del passato. A cominciare da Dino Zoff, presente ieri all'Olimpico: "Incidenti di percorso, febbri di crescita. Qualche papera fa parte del bagaglio di ogni portiere, figuriamoci a 19 anni. Gigio deve vivere tranquillo: il futuro è suo, ha tutte le qualità per fare bene". Al giovane portiere del Milan viene rivolto un consiglio specifico: "Cerchi di tenersi fuori dal vortice del calciomercato, evitare i tira e molla della scorsa estate. In questo procuratore e la famiglia devono proteggerlo di più".



Di diverso tenore l'intervento di Stefano Tacconi secondo quanto riferisce l'Ansa: "La stoffa c'è, ma Gigio va aiutato. Deve lavorare tanto su certi fondamentali, cominciando da quelle gambe, che tiene sempre larghe. E poi, mai uscire dal campo piangendo, è una manifestazione di debolezza, si esce a testa alta". L'ex numero 1 della Juve quindi aggiunge: "In certe partite basta un errore per rovinare tutto, non conta quante belle parate hai fatto fino a quel momento. La concentrazione deve essere sempre al massimo. Nel '90 Zenga giocò un Mondiale perfetto, ma ci si ricorda solo dell'uscita sbagliata nella semifinale con l'Argentina".



Più 'paterno', come Zoff, Ricky Albertosi. "Ha alternato cose notevoli a due papere'incredibili. Sono lo scotto da pagare, è un ruolo senza rete di protezione. Ma se a 19 anni hai giocato più di 100 partite in A significa qualcosa" è l'opinione dell'ex portiere di Fiorentina, Cagliari e Milan, oltre che della Nazionale. "Deve crescere, ma la tranquillità che dimostra in campo, ad esempio nel gestire il pallone con i piedi, è degna di un trentenne". Ieri sera, però, la sfida tra il 'vecchio' ed il nuovo che avanza, "l'ha vinta Buffon. Il più grande è ancora lui".



Chi non fa parte del mondo del calcio ma va giù duro contro l'estremo difensore del Milan è Enrico Letta, illustre tifoso rossonero. "Il 4-0 è un dramma, Donnarumma deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi di Raiola" sottolinea l'ex Presidente del Consiglio a margine della conferenza 'The State of the Union' a Firenze.