Zoff: "Donnarumma, brutto Europeo: stai al Milan per giocare"

Da portiere a portiere, da campione a campione: Dino Zoff ha parlato di Gianluigi Donnarumma al Corriere della Sera, dandogli anche un consiglio in chiave mercato. "Quel ragazzino non è più sereno, si vede lontano un chilometro - le parole della leggenda azzurra -. Guardate cosa ha combinato all'Europeo, ne ha prese proprio poche... Aveva la testa altrove. Credo si sia ficcato in un guaio più grosso di lui ma me l'aspettavo: in un polverone simile sarei stato agitato io a 40 anni, figuriamoci lui".



Zoff manda un messaggio al portiere rossonero: "A questa età bisogna solo pensare a giocare, crescere, parare e non ai soldi. I ragazzi devono stare in campo il più possibile per imparare. Deve restare al Milan per riprendere il percorso di maturazione. Alla Juve? Lo vedrei bene ovunque, è bravo. Ma più avanti, non ora. Deve capire che ha tutta la vita davanti per provare nuove esperienze".