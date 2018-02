Zoff: "Buffon decida sul ritiro, tira e molla controproducente"

Il futuro di Gigi Buffon continua a fare discutere. Il ct dell'Italia Gigi Di Biagio apre alla possibilità che il portiere disputi altre partite con la maglia azzurra e Dino Zoff, che aveva appeso le scarpette al chiodo nel 1983 a 41 anni, dà un consiglio all'estremo difensore della Juventus.



"È difficile smettere, anche perché a una certa età apprezzi veramente quello che fai. Credo però che si debbano prendere delle decisioni, l'importante è non continuare il tira e molla perché non sarebbe producente per nessuno", le parole a Radio Rai.



L'ex ct si sofferma poi sulla Nazionale: "Il momento è quello che è, conta che Di Biagio trovi una rosa di 22-23 giocatori e lavori su quella, ci sono giocatori interessanti, magari non allargando troppo la rosa perché poi non si arriva a niente. Il ct? Una volta la prassi era che si passava dalle giovanili alla Nazionale A, ora sono tempi diversi anche se la sostanza potrebbe essere la stessa".