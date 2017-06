Zhang Jindong e Thohir attesi a San Siro per Inter-Fiorentina

Dopo l'eliminazione in Europa League seguita al ko contro l'Hapoel Be'er Sheva, il gruppo Suning ha deciso di fare sentire la sua vicinanza all'Inter. Zhang Jindong, il figlio teven e il presidente Erick Thohir sono attesi a Milano lunedì e saranno a San Siro per il posticipo contro la Fiorentina. Un segnale forte indirizzato a Pioli e alla squadra.



Domenica a Nanchino verrà inaugurato lo store Inter-Jiangsu, evento in cui saranno presenti anche Zanetti, Toldo, Williamson, Gandler e Faulkner. In serata assisteranno alla partita di Coppa di Cina e poi partiranno tutti insieme per Milano.