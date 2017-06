Zhang: "Inter, hai un grande futuro"

Il giorno dopo la vittoria, per 4-2, sulla Fiorentina, Zhang Jindong ha presieduto, a Milano, il consueto summit settimanale - in genere tenuto in conference call - a cui hanno partecipato il presidente Erick Thohir e tutti i membri della dirigenza dell'Inter. Nel corso dell'incontro si sono approfonditi temi commerciali, sportivi e gestionali. Naturalmente si è parlato anche del mercato di gennaio: in questa sessione i nerazzurri saranno obbligati a tagliare i calciatori in esubero con l'obiettivo di fare cassa per rispettare le norme del Fair Play finanziario.



Al centro dei discorsi, anche le situazioni del dg Giovanni Gardini e del ds Piero Ausilio, entrambi in scadenza di contratto. Terminato il summit, Zhang Jindong ha voluto incontrare i dipendenti interisti presenti in sede per cercare di motivarli: "Noi vogliamo fare il bene dell’Inter, con noi sarà un grande futuro, la voglia è quella di rendere sempre più forte la società, siamo intenzionati a fare le cose in grande", il sunto del suo discorso.