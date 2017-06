Zeman: "Via dalla Roma perché il sistema ci avrebbe impedito di vincere"

Lunedì sera all'Adriatico Zdenek Zeman ritroverà la Roma da avversario. Per l'allenatore del Pescara l'occasione è buona per parlare del suo trascorso in giallorosso, in particolare della stagione 1998/99, l'ultima sulla panchina giallorossa (prima del ritorno nel 2012).



"Fate finta di non sapere ma io sono stato mandato via anche se avevo un altro anno di contratto perché con me il sistema ci avrebbe impedito di vincere. Nel mio secondo campionato ci sono mancati 23 punti per errori arbitrali. Quelli erano errori calcolati, non come quelli del Real Madrid per intenderci. Sensi quando decise di investire, anche troppo secondo me, capì che con me non poteva vincere, ha cambiato e accettai quella decisione. Ma questa è una storia concosciuta, sono usciti i libri neri, basta andare a rileggerli" ricorda con dovizia di particolari il tecnico boemo al Corriere dello Sport.



Nella Capitale Zeman ha stretto un grande rapporto con Totti: "Sono convinto che se si sente di giocare ed è più bravo dei compagni che ha attorno è giusto che continui. Non è un giocatore da ultimi 5 minuti, anche se nel finale dello scorso campionato è stato lui a portare la Roma in Champions".



Diverso il discorso per quanto riguarda De Rossi: "Il suo rendimento con me non è stato positivo. Aveva la media del 4,5 e non ero io che davo i giudizi. Il tipo di gioco che adottavo non si adattava alle sue qualità".