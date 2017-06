Zeman: "Spero che Totti continui per anni, Juve senza rivali"

Dopo l'esperienza sulla panchina del Lugano Zdenek Zeman non allena più, in Italia manca dall'aprile del 2015 quando lasciò il Cagliari, ma il tecnico boemo segue sempre con grande interesse il nostro campionato e in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Premium Sport ha toccato diversi argomenti relativi alla Serie A. “La situazione del Pescara? Possibilità che si salvi ci sono - ha detto Zeman - la situazione non è delle migliori ma io penso che c’è tutto il tempo per poter recuperare perché la squadra ha qualità. Immobile decisivo anche in nazionale? Sono contento che stia andando bene, lui Verratti e Insigne mi hanno dato tanto, li seguo e sono contento quando fanno bene".

Inevitabile qualche battuta su Totti, con cui il boemo ha sempre avuto un ottimo rapporto: "Lui ha detto che sono stato il suo allenatore più importante? A me ha dato grosse soddisfazioni, già a 21 anni si capiva che era un giocatore fuori dalla norma e in questi anni l’ha confermato. Futuro da allenatore per Totti? Non lo so, forse è troppo buono. Io lo vedo bene in campo, finché si sente di dare qualcosa alla Roma è giusto che continui. Spero che giochi ancora per molto tempo. Pronostico per Napoli-Roma? Non lo so, tutte e due non sono al meglio, la sosta fa perdere molti giocatori che vanno in giro con le nazionali. Sono però due squadre con dei valori e che giocano bene. Ovviamente il Napoli sarà aiutato dal fatto di giocare in casa".

Una sfida, quella del San Paolo, che al massimo potrebbe decidere il secondo posto, perchè secondo Zeman: "La Juve in questo inizio di campionato ha dimostrato tutta la sua forza. Bianconeri senza rivali in Serie A? Spero di no per l’interesse del campionato".