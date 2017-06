Zeman: "Sono nato tifoso della Juventus ma poi..."

Zdenek Zeman, a 69 anni, dice di non essersi ancora arreso: "Vorrei allenare ancora ma è difficile trovare una società che faccia programmi a lungo termine. Non ci vuole coraggio a scegliermi, parlano i risultati. Casomai ci vuole più coraggio a scegliere certi tecnici che non hanno mai allenato" le parole a Tuttosport.



Inevitabile parlare del "grande nemico", la Juventus, anche se il boemo nega: "La verità è che io sono nato juventino, facevo 23 ore di viaggio per vedere i bianconeri allenati da mio zio Vycpalek. A me non dava fastidio la Juventus, ma chi c’era in società e come gestivano il potere. Una delle prime volte in cui sfidai i bianconeri, con il Foggia, perdemmo, ci negammo due rigori e loro segnarono in fuorigioco. Me la presi da morire". Sulle scelte d Pjanic e Higuain: "Chi pensa di vincere più facilmente, va alla Juve. Se vuoi vincere, logico che faccia gola. Dei bianconeri apprezzo Dybala e Buffon".



Ma Zeman è stato anche vicino al Torino: "Era il 2010, Beretta era appena stato esonerato e Cairo volle incontrarmi. Ma poi Petrachi spinse per Ventura. Nel derby, comunque spero vincano i granata così si riapre il campionato". Su Belotti: "Diventerà un giocatore importante, lo vidi per la prima volta anni fa nell’Under 20 di Di Biagio, in allenamento. Dissi al ct: vedrai che verrà fuori, è un giocatore vero".