Zeman replica a Moggi jr: "La sua famiglia non può insegnarmi nulla"

Per Zeman quella contro la Sampdoria non sarà una partita come le altre. Il tecnico boemo toccherà infatti a Marassi quota mille panchine. Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore del Pescara ha anche replicato ad Alessandro Moggi. Il procuratore aveva rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Zeman fa il moralista, ma i fatti dicono che non può farlo: come quando venne a Napoli. Aggiungo che non è coerente. Basta rileggere le frasi dure su Sebastiani quando gli preferì Oddo l’anno scorso. Ora è tornato a Pescara come se nulla fosse".



Lapidaria quanto graffiante la risposta: "Credo che la famiglia Moggi non possa insegnarmi nulla". Del resto tra tra Zeman e i Moggi (soprattutto Luciano) non è mai corso buon sangue fin dai tempi in cui l'allora guida tecnica della Roma (era il 1998) parò apertamente di doping nel calcio facendo riferimento ad alcuni giocatori della Juventus.

Zeman e le mille panchine: da Genova a...Genova