Zeman: "La Juve mostra 36 scudetti? Non si rende conto dell'accaduto"

Zdenek Zeman è ancora in cerca di panchina (si è parlato di lui per la Sambenedettese, in serie C), di sicuro non farà il ct ("Quello non è allenare, non fa per me") ma intanto è tornato a parlare di serie A a Radio Kiss Kiss: "Simpatizzo per il Napoli, anche perché gioca Insigne che ho allenato, sarebbe bello vincesse uno scudetto. Ancelotti è un grande allenatore ma dipende cosa farà la società sul mercato: è un bene sia tornato in Italia anche se è un peccato veder partire Sarri".



Il boemo, stuzzicato sulla Juventus, ci mette la punta di veleno: "Mostra 36 scudetti? Non si rendono conto di quello che è successo". Infine, sui Mondiali 2018 in Russia: "Vedo favorite molte squadre. Tra le europee dico Francia, Spagna, Germania e Belgio. Tra le sudamericane, come sempre, dico Argentina e Brasile".