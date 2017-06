Zeman e la lotta ai simulatori: "Totti cadeva sempre, poi con me..."

La stima di Zdenek Zeman nei confronti di Totti è nota a tutti e il tecnico boemo lo ribadisce ancora una volta: "E' il più grande che ho allenato. Anche se ho allenato tanta gente brava in lui c'è qualcosa di più e si vede se gioca ancora in quel modo a 40 anni". E tuttavia non è sempre stato amore con il capitano giallorosso come viene confermato a Radio 2: "Calciatori simulatori? Quando ero alla Lazio io me la prendevo spesso con Totti. Perchè lui il fisico ce l'aveva ma quando uno gli stava addosso cascava sempre. Poi ho cercato di correggerlo quando sono passato alla Roma. Anche Nedved era uno che cadeva sempre".



Zeman non ha invece avuto la possibilità di lavorare con Balotelli: "Ci hanno provato in tanti e forse neanche io sarei riuscito a farlo rendere al meglio. Sicuramente è un talento, ma ne ho visti tanti di talenti come lui che poi non sono riusciti a emergere perchè non sapevano stare in mezzo al sistema".



Nel futuro dell'ex allenatore, tra le altre di Lazio e Roma, non sembra esserci un ritorno in panchina: "Allenare ancora? Non ci penso, qualche offerta l'ho avuta ma devo trovare una squadra in cui si può lavorare, dove il presidente non fa la formazione. E oggi ce ne sono poche. Se andrei ad allenare in Cina? Di offerte non ne ho avute ma anche se fosse non ci andrei. Non ho bisogno di soldi, per mangiare ne ho ancora".