Zeman: "Con Calciopoli si è fatta pulizia ma non basta"

"Con Calciopoli si è fatta della pulizia, ma non basta. Il sistema lo fanno quelli che stanno dentro, e sarebbe importante per questo cambiare chi rovina il sistema. Diversi anni fa feci delle denunce e non mi fu vicino nessuno". Zdenek Zeman non è mai banale nelle sue dichirazioni e la conferma arriva dal seminario "I giovani per la legalità nello sport" all'Università di Chieti.



"Io penso - aggiunge il tecnico del Pescara - che le scommesse sulle partite si possano fare. Usare le scommesse nel calcio per aggiustare i risultati sono invece cosa ben diversa. Se io voglio giocarmi un euro sulla vittoria della Juventus nella Coppa dei Campioni, perché non posso farlo? Per me la scommessa è legale. L'imbroglio è invece mettersi d'accordo sui risultati, così come utilizzare le scommesse per altri scopi".



Zeman ha poi spiegato agli studenti presenti il motivo per cui, anni addietro, decise di denunciare delle cose che secondo lui nel mondo del calcio non andavano: "L'ho fatto in una conferenza stampa. Mi fu chiesto cosa non andasse e dissi che se comandavano le farmacie non andava bene. Dissi, e ripeto oggi, che bisogna difendere i valori sani del calcio. Siamo noi però che dobbiamo dare l'esempio per primi in campo".