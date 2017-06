Zeman a Moggi jr: "Io sempre esonerato? Di lui ne sanno di più in questura"

Zdenek Zeman vuole riuscire nella complicatissima impresa di salvare il Pescara ("Finché la matematica non ci condanna...") o comunque di chiudere onorevolmente il campionato. Ma nelle conferenze stampa è spesso "costretto" a parlare anche d'altro. Per la seconda volta nel giro di un mese, infatti, replica alle frecciate di Alessandro Moggi che, dopo averlo accusato di scarsa coerenza (nell'accettare la panchina del Pescara), gli ha tirato una frecciatina: "Ha avuto più esoneri lui in carriera di quanti ne abbia decisi Zamparini". "Sono abituato a queste cose - ha detto Zeman alla vigilia della sfida con l'Udinese - Di lui ne sanno di più questura". Chiaro il riferimento ai processi in cui è stato coinvolto Moggi jr. Un paio di settimane fa, invece, il tecnico gli rispose così: "La sua famiglia non può insegnarmi niente".