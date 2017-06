Zarate, il TAS ribalta la sentenza: niente risarcimento per Lotito

"Oggi sono finalmente contento, il tempo mi ha dato ragione". Mauro Zarate esulta su Twitter dopo che il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha ribaltato la sentenza di primo grado in cui condannava l'ex Lazio e il Velez Sarsfield a pagare 6 milioni di euro al club di Lotito per il trasferimento del calciatore nel 2013 dopo essere finito fuori rosa in biancoceleste.

E' un periodo felice per l'attaccante della Fiorentina, che prima è tornato al gol in Europa League (doppietta al Qarabag dedicata alla moglie da poco operata di cancro al seno) e ora accoglie con gioia la decisione del tribunale svizzero. "Finalmente il TAS ha deciso in mio favore. Devo molto alla Lazio, a cui peraltro ho dato tanto, e non volevo che finisse così - ha cinguettato Zarate - Sono stati anni di sofferenza, ma adesso sono felice perché il tempo mi ha dato ragione. Oggi si conosce la verità: quella stessa che per rispetto dei tifosi della Lazio non sono mai andato a raccontare in piazza, così come le aggressioni subite in questo tempo".

Soddisfazione anche da parte dell’avvocato del Velez, Rafael Trevisan: "Giustizia è stata fatta, perché Zarate alla Lazio era stato escluso dalla formazione per più di 200 giorni e questa cosa è una chiara violazione del contratto collettivo del lavoro italiano".