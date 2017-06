Zanetti spegne le polemiche: "Non c'è sconfitta che cambia l'amore per l'Inter"

Dopo il finale arroventato dello Juventus Stadium, le dure polemiche della settimana, le squalifiche a Icardi e Perisic e il botta e risposta tra John Elkann e la dirigenza nerazzurra, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha pubblicato su Facebook un’immagine e un messaggio significativo: "Non c’è sconfitta che cambia l’amore per l’Inter". Probabilmente un modo per smorzare i toni e mettere la parola fine alle polemiche di questi giorni, ribadendo l’amore per l’Inter è più forte delle parole e delle sconfitte.