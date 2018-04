Zanetti: "Inter vuol dire onore, mi sono innamorato dopo una sofferenza"

Javier Zanetti è stato il primo difensore ad entrare nella nuovissima hall of fame dell'Inter: "Una grandissima emozione che ha un grandissimo significato, un risultato importante perché qui sono passati calciatori come Giacinto Facchetti - che mi ha fatto capire cosa voleva dire difendere la maglia nerazzurra -, come Giuseppe Bergomi - che mi ha ceduto la fascia di capitano - e Picchi, Samuel Cordoba..." le parole alla tv ufficiale interista.



L'attuale vicepresidente dell'Inter continua: "È ancora una volta la dimostrazione dell'affetto della gente. Essere interista vuol dire onore, fierezza per la propria maglia e io posso dire che me ne sono innamorato fin dal primo giorno e non dopo una vittoria, bensì dopo una sofferenza. Ecco per me già questo è un valore unico". Zanetti ha parlato della Coppa Uefa del 1998 e della Champions League del 2010 vinte: "Il primo trofeo rimarrà indelebile, è stata una notte magica. A Madrid si è visto tutto nella faccia che ho fatto quando ho alzato la coppa: la felicità per aver conquistato un titolo che rimarrà nella storia, avevo 37 anni e sapevo che sarebbe potuto non ricapitare un'occasione così".



Dopo l'intervista anche un piccolo aneddoto dell'ex presidente Massimo Moratti: "Gli osservatori erano andati in Argentina per cercare un attaccante, mi mandarono però una videocassetta in cui Zanetti era spettacoloso. Ordinai quindi prima di prendere lui e solo dopo la punta. Sul rush finale della trattativa, mi chiamarono per l'ultima conferma: 'sicuro di voler acquistare un terzino?' Era notte, svegliai mio figlio Angelo Mario e gli proposi di guardare un'ultima volta cinque minuti di VHS per toglierci ogni dubbio. Bastò un minuto, richiamai e dissi: prendetelo!".