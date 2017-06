Zamparini, la Cina è vicina: "In arrivo 200 milioni"

"Sto vendendo il Palermo ai cinesi? No, sto portando i cinesi nel Palermo". Maurizio Zamparini, presidente dei rosanero, ha regalato il consueto show ai microfoni del programma di Radio 1 ‘Un giorno da pecora’: “Io resterò socio di minoranza - ha detto Zamparini - Entro due mesi arriverà l’accordo definitivo coi cinesi per il Fondo di stato. Quanto vogliono mettere? Intanto li portiamo dentro, l’investimento sarà di 200 milioni. Ne servono 150 per lo stadio (i cui lavori inizieranno prima di giugno 2017 ndr), 30 per il centro sportivo e 20 milioni sarà una sorpresa, un investimento umanitario" ha detto il vulcanico presidente dei siciliani.

E a proposito di Sicilia, Zamparini ha voluto dire la sua (e non ha usato mezze parole) anche sulla possibilità di iniziare i lavori per costruire il ponte sullo stretto: “Non sono favorevole per nessuna ragione. La Sicilia dovrebbe staccarsi e fare per i c***i propri. E’ un Paese ricchissimo, non ha bisogno di legarsi all’Italia" ha detto Zamparini, che ha anche confessato un "debole" per il suo nuovo attaccante macedone Nestorovski, già tre volte a segno in questo inizio di stagione: “Per quanto lo cedo? Io spero di acquistare non di vendere. Me lo tengo stretto, a gennaio ci saranno rinforzi di rilievo” ha assicurato il patron rosanero.