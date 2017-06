Zaccheroni: "Qualche similitudine tra il Milan di Montella e il mio"

Il Milan di Montella come il Milan 1998/99? Qualche tifoso, notando alcuni episodi favorevoli che hanno fin qui 'segnato' il cammino dei rossoneri, ha visto delle anologie tra le due squadre. Non solo i tifosi ma anche chi guidava quel gruppo che conquistò uno scudetto in maniera del tutto inaspettata, ovvero Alberto Zaccheroni, e chi ne faceva parte come Costacurta.



L'ex tecnico milanista in un'intervista alla Gazzetta dello Sport spiega: "Qualche similitudine c'è ma la mia squadra era molto più vecchia, alcuni giocatori erano nel finale della carriera. Weah ad esempio cambiò molte squadre nei mesi seguenti, però la sua carriera finì poco dopo. Il mio Milan aveva più qualità. E avversari più forti: la Juve di Lippi, la Fiorentina di Rui Costa e Batistuta, il Parma che vinse Coppa Italia e Coppa Uefa, soprattutto la Lazio di Cragnotti".



Zaccheroni sottolinea poi che nel suo Milan "Bonaventura in un modo o nell'altro avrebbe trovato un posto. Mi piace anche Romagnoli, ma certo, sul centro-sinistra in difesa giocava Maldini...". Parole di elogio infine per Montella: "Ha passione, gioca un calcio positivo, mette i giocatori al posto giusto. Per un allenatore è la prima cosa: massimo uno-due giocatori fuori ruolo, i più forti sempre al loro posto. Montella cura i dettagli. Mette in campo bene la squadra e Bonaventura, un giocatore offensivo da mezzala, è un segnale importante".