Wolfsburg-Napoli in pay per view su Premium Sport 2

Proseguono le grandi sfide internazionali del Napoli: sabato 11 agosto 2018, Premium Sport 2 trasmetterà in diretta alle ore 19.30 l’amichevole contro il Wolfsburg che si disputerà alla Volkswagen Arena. Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund gli azzurri cercano di dare continuità al lavoro svolto in un test prestigioso, a una settimana dall’inizio del campionato. La telecronaca del match sarà affidata a Raffaele Auriemma. La partita sarà acquistabile solo in OPPV (Ordered Pay Per View), tramite telefono o SMS.