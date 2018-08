Wolfsburg-Napoli 3-1, Ancelotti sconfitto ancora

Non ci siamo. Il Napoli di Carlo Ancelotti è ancora lontano dall'essere una squadra con la S maiuscola: a Wolfsburg perde 3-1 in amichevole ed è un'altra sconfitta pesante, al di là del punteggio, dopo il 5-0 subito dal Liverpool. Il successo sul Dortmund sembrava aver messo le cose a posto, ma si sono visti di nuovo errori clamorosi in fase difensiva e scarsa incisività davanti.



In campo va la squadra che potrebbe esordire sabato in campionato contro la Lazio, all'Olimpico: in porta c'è Karnezis, la difesa è quella di Sarri, con Hysaj e Mario Rui terzini e Albiol-Koulibaly coppia centrale, mentre il centrocampo è tutto diverso con Fabian Ruiz mezzala destra, Hamsik regista e Zielinski sul centro-sinistra. Davanti Milik è preferito a Mertens, tornato da poco dalle vacanze, con Callejon e Insigne ali. Senza Allan manca il filtro, Hamsik deve abituarsi al nuovo ruolo e in generale la squadra non ha ancora metabolizzato il passaggio da Sarri ad Ancelotti.



Così in tutto il primo tempo, giocato sotto ritmo, il Napoli non crea quasi nulla e anzi, prima rischia sulla conclusioni di Weghorst (para Karnezis) e Gerhardt (palla alta), poi va sotto al 43' su una ripartenza orchestrata da Steffen e rifinita da Brekalo, con Albiol in ritardo. L'ingresso di Mertens al posto di uno spento Insigne nella ripresa dà sicuramente più efficacia alla fase offensiva e dai piedi del belga nascono un paio di occasioni, poi è Milik, di testa su cross di Mario Rui, a trovare il pari.



È qui che sorprendentemente il Napoli, che sembrava essersi ritrovato, si scioglie: due minuti dopo l'1-1 subisce ingenuamente gol provando a mettere in fuorigioco gli avversari e lasciando campo libero a Mehmedi. Passano altri tre minuti e ancora Mehmedi segna quasi in fotocopia con Malcuit che evidenzia palesi limiti difensivi nell'occasione. A una settimana dall'esordio in A, c'è da preoccuparsi.