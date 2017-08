Wolfsburg-Fiorentina 0-2, gol di Kalinic e Chiesa

La Fiorentina batte 2-0 il Wolfsburg in amichevole e innesca almeno due dubbi: 1) siamo proprio sicuri che non possa recitare comunque un ruolo da outsider in Serie A nonostante le tante partenze? 2) è giusto che Kalinic venga considerato (dal Milan) una scelta di ripiego? I viola brillano in Germania nell'ultima amichevole della sua tournée: il croato mette a referto un gol (il primo della sua estate travagliata) e un assist e dimostra di poter dimenticare la rottura annunciata delle scorse settimane.



Kalinic segna nel finale di tempo con un bel tocco su passaggio di Veretout (il nuovo regista viola), mentre a inizio ripresa serve a Federico Chiesa la palla del raddoppio che arriva con un bel rasoterra a fil di palo della giovanissima ala. Complessivamente la squadra di Stefano Pioli, reduce dal successo di misura di martedì scorso contro l'Eintracht Braunschweig, ha disputato una buona prestazione contro Gomez e compagni. Un'iniezione di fiducia in attesa degli auspicati rinforzi a partire dal centrocampista del Nizza Valentin Eysseric bloccato da tempo. Tra i nomi accostati alla Fiorentina, che ha vi anche quelli degli esterni Jesè del Psg, Laxalt del Genoa e Politano del Sassuolo.